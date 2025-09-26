Каталог компаній
GovTech
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Дата-сайентист

  • Всі зарплати Дата-сайентист

GovTech Дата-сайентист Зарплати

Медіанний пакет компенсації Дата-сайентист in Singapore у GovTech становить SGD 132K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації GovTech. Останнє оновлення: 9/26/2025

Медіанний пакет
company icon
GovTech
Data Scientist
Singapore, SG, Singapore
Загалом за рік
SGD 132K
Рівень
L2
Базова зарплата
SGD 132K
Stock (/yr)
SGD 0
Бонус
SGD 0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
4 Роки
Які кар'єрні рівні в GovTech?

SGD 211K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на SGD 39.5K+ (іноді SGD 395K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Дата-сайентист пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Дата-сайентист at GovTech in Singapore sits at a yearly total compensation of SGD 147,301. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at GovTech for the Дата-сайентист role in Singapore is SGD 123,336.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для GovTech

Схожі компанії

  • Snap
  • SoFi
  • Netflix
  • Lyft
  • Intuit
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси