Медіанний пакет компенсації Архітектор рішень in Greater Ottawa Area у Government of Canada становить CA$111K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Government of Canada. Останнє оновлення: 11/6/2025

Медіанний пакет
company icon
Government of Canada
Cloud Architect
Ottawa, ON, Canada
Загалом за рік
CA$111K
Рівень
Entry
Базова зарплата
CA$111K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$0
Років у компанії
7 Роки
Років досвіду
7 Роки
Які кар'єрні рівні в Government of Canada?
Don't get lowballed
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Внести дані

Включені посади

Архітектор даних

Архітектор хмарної безпеки

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Архітектор рішень в Government of Canada in Greater Ottawa Area складає річну загальну компенсацію CA$118,490. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Government of Canada для позиції Архітектор рішень in Greater Ottawa Area складає CA$111,120.

