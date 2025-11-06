Каталог компаній
Government of Canada
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
Government of Canada Інженер-програміст Зарплати в Greater Ottawa Area

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Greater Ottawa Area у Government of Canada становить CA$88.5K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Government of Canada. Останнє оновлення: 11/6/2025

Медіанний пакет
company icon
Government of Canada
Software Engineer
Ottawa, ON, Canada
Загалом за рік
CA$88.5K
Рівень
CS2
Базова зарплата
CA$88.5K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$0
Років у компанії
0 Роки
Років досвіду
3 Роки
Які кар'єрні рівні в Government of Canada?
Останні подання зарплат
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Внести дані

Включені посади

Backend-інженер програмного забезпечення

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Дослідник штучного інтелекту

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Government of Canada in Greater Ottawa Area складає річну загальну компенсацію CA$121,089. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Government of Canada для позиції Інженер-програміст in Greater Ottawa Area складає CA$88,471.

