  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

Government of Canada Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Canada у Government of Canada становить CA$95.9K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Government of Canada. Останнє оновлення: 9/25/2025

Медіанний пакет
company icon
Government of Canada
Software Engineer
Ottawa, ON, Canada
Загалом за рік
CA$95.9K
Рівень
L2
Базова зарплата
CA$95.9K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$0
Років у компанії
5 Роки
Років досвіду
6 Роки
Які кар'єрні рівні в Government of Canada?

CA$226K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Зарплати стажерів

Включені посади

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Дослідник штучного інтелекту

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Government of Canada in Canada складає річну загальну компенсацію CA$122,479. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Government of Canada для позиції Інженер-програміст in Canada складає CA$95,943.

