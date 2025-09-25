Каталог компаній
Government of Canada
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Бухгалтер

  • Всі зарплати Бухгалтер

Government of Canada Бухгалтер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Бухгалтер in Canada у Government of Canada становить CA$111K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Government of Canada. Останнє оновлення: 9/25/2025

Медіанний пакет
company icon
Government of Canada
Accountant
Winnipeg, MB, Canada
Загалом за рік
CA$111K
Рівень
3
Базова зарплата
CA$111K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$0
Років у компанії
6 Роки
Років досвіду
10 Роки
Які кар'єрні рівні в Government of Canada?

CA$226K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на CA$42.3K+ (іноді CA$423K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Бухгалтер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Бухгалтер в Government of Canada in Canada складає річну загальну компенсацію CA$135,354. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Government of Canada для позиції Бухгалтер in Canada складає CA$111,384.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Government of Canada

Схожі компанії

  • Tesla
  • SoFi
  • Facebook
  • DoorDash
  • Flipkart
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси