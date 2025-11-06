Каталог компаній
Goodnotes
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • Greater London Area

Goodnotes Інженер-програміст Зарплати в Greater London Area

Компенсація Інженер-програміст in Greater London Area у Goodnotes варіюється від £50.7K за year для L2 до £74.1K за year для L3. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater London Area становить £91K. Останнє оновлення: 11/6/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
Entry Level Software Engineer(Початковий рівень)
£ --
£ --
£ --
£ --
L2
Software Engineer
£50.7K
£50.7K
£0
£0
L3
Software Engineer
£74.1K
£74.1K
£0
£0
L4
Senior Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Які кар'єрні рівні в Goodnotes?

Включені посади

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Goodnotes in Greater London Area складає річну загальну компенсацію £164,567. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Goodnotes для позиції Інженер-програміст in Greater London Area складає £89,611.

