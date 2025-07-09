Довідник компаній
Godrej
Godrej Зарплати

Діапазон зарплат Godrej коливається від $5,923 у загальній компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому кінці до $75,375 для Розвиток бізнесу на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Godrej. Останнє оновлення: 8/11/2025

$160K

Розвиток бізнесу
$75.4K
Аналітик даних
$5.9K
Людські ресурси
$12.5K

Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Godrej, є Розвиток бізнесу at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $75,375. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Godrej, становить $12,532.

