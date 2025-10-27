Каталог компаній
Середня загальна компенсація Юридичний відділ in United States у GOAT варіюється від $203K до $295K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації GOAT. Останнє оновлення: 10/27/2025

Середня загальна компенсація

$233K - $265K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$203K$233K$265K$295K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У GOAT Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Юридичний відділ в GOAT in United States складає річну загальну компенсацію $295,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в GOAT для позиції Юридичний відділ in United States складає $202,500.

