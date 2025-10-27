Середня загальна компенсація Бухгалтер in United States у GOAT варіюється від $58.7K до $82.1K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації GOAT. Останнє оновлення: 10/27/2025
Середня загальна компенсація
Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У GOAT Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)