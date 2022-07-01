Каталог компаній
Glowforge
Glowforge Зарплати

Зарплата Glowforge варіюється від $161,000 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $447,225 для Продукт-менеджер на вищому рівні.

Інженер-програміст
Median $161K
Маркетинг
$192K
Інженер-механік
$211K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Продукт-менеджер
$447K
Проєктний менеджер
$169K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Glowforge - це Продукт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $447,225. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Glowforge складає $192,135.

Інші ресурси