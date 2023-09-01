Globys Зарплати

Зарплата Globys варіюється від $88,329 загальної компенсації на рік для Проєктний менеджер на нижньому рівні до $229,140 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Globys . Останнє оновлення: 10/19/2025