Каталог компаній
Globys
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Globys Зарплати

Зарплата Globys варіюється від $88,329 загальної компенсації на рік для Проєктний менеджер на нижньому рівні до $229,140 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Globys. Останнє оновлення: 10/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Продукт-менеджер
$171K
Проєктний менеджер
$88.3K
Інженер-програміст
$229K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Globys - це Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $229,140. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Globys складає $170,850.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Globys

Схожі компанії

  • Databricks
  • Flipkart
  • Airbnb
  • DoorDash
  • Google
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси