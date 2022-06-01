GLOBO Зарплати

Каталог компаній
Зарплата GLOBO варіюється від $11,613 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $120,600 для Технічний програмний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників GLOBO. Останнє оновлення: 9/10/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $29.8K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Дата-сайентист
$99.5K
Продукт-дизайнер
$11.6K

Продукт-менеджер
$60.1K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$106K
Технічний програмний менеджер
$121K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в GLOBO - це Технічний програмний менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $120,600. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в GLOBO складає $79,788.

