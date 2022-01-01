Каталог компаній
Globant
Globant Зарплати

Зарплата Globant варіюється від $11,235 загальної компенсації на рік для Маркетинг in Argentina на нижньому рівні до $298,500 для Розвиток бізнесу in Colombia на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Globant. Останнє оновлення: 9/12/2025

$160K

Інженер-програміст
Semi Senior $20.8K
Semi Senior Advanced $32.2K
Senior 1 $36.8K
Senior 2 $49.5K

Backend програмний інженер

Інженер даних

DevOps-інженер

Веб-розробник

Проєктний менеджер
Median $19.5K
Аналітик з кібербезпеки
Median $40.3K

Архітектор рішень
Median $126K
Технічний програмний менеджер
Median $190K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $196K
Бухгалтер
$15.9K
Адміністративний асистент
$143K
Менеджер бізнес-операцій
$33.6K
Бізнес-аналітик
$46.4K
Розвиток бізнесу
$299K
Обслуговування клієнтів
$50.3K
Управління персоналом
$15.2K
IT-спеціаліст
$13.3K
Менеджмент-консультант
$71.9K
Маркетинг
$11.2K
Маркетингові операції
$52.3K
Продукт-дизайнер
$46.8K
Продукт-менеджер
$39.4K
Програмний менеджер
Median $219K
Продажі
$80.4K
Інженер з продажів
$121K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Globant - це Розвиток бізнесу at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $298,500. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Globant складає $46,752.

