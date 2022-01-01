GlobalLogic Зарплати

Зарплата GlobalLogic варіюється від $1,516 загальної компенсації на рік для Венчурний капіталіст на нижньому рівні до $240,000 для Архітектор рішень на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників GlobalLogic . Останнє оновлення: 9/1/2025