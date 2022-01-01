GlobalLogic Зарплати

Каталог компаній
Зарплата GlobalLogic варіюється від $1,516 загальної компенсації на рік для Венчурний капіталіст на нижньому рівні до $240,000 для Архітектор рішень на вищому рівні.

$160K

Інженер-програміст
Software Engineer $31.4K
Senior Software Engineer $52.9K
Associate Consultant $43.8K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

Архітектор рішень
Median $240K

Архітектор даних

Продукт-менеджер
Median $132K

Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $177K
Бухгалтер
$166K
Бізнес-аналітик
$22.3K
Обслуговування клієнтів
$36.7K
Операції з обслуговування клієнтів
$74.5K
Аналітик даних
$22.5K
Дата-сайентист
$111K
Фінансовий аналітик
$167K
Інженер з апаратного забезпечення
$27.9K
Менеджмент-консультант
$30K
Продукт-дизайнер
$69.5K
Проєктний менеджер
$194K
Рекрутер
$98K
Продажі
$214K
Аналітик з кібербезпеки
$74.5K
Технічний програмний менеджер
$124K
UX-дослідник
$95.5K
Венчурний капіталіст
$1.5K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в GlobalLogic - це Архітектор рішень з річною загальною компенсацією $240,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в GlobalLogic складає $74,511.

