Global Зарплати

Зарплата Global варіюється від $10,854 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $110,090 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Global. Останнє оновлення: 9/1/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $99.6K
Бізнес-аналітик
$17.2K
IT-спеціаліст
$46.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Маркетингові операції
$26.1K
Продукт-дизайнер
$10.9K
Рекрутер
$99.7K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$110K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Global - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $110,090. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Global складає $46,518.

