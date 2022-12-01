Каталог компаній
Glean
Glean Зарплати

Зарплата Glean варіюється від $62,409 загальної компенсації на рік для Архітектор рішень на нижньому рівні до $1,054,700 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Glean. Останнє оновлення: 8/28/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $110K

Backend програмний інженер

Продукт-менеджер
Median $340K
Дата-сайентист
$261K

Рекрутер
$86.1K
Продажі
$289K
Інженер з продажів
$230K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$1.05M
Архітектор рішень
$62.4K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Glean Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Glean - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $1,054,700. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Glean складає $245,692.

