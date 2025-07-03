Каталог компаній
Glaukos
Glaukos Зарплати

Медіанна зарплата Glaukos становить $190,496 для Інженер-механік . Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Glaukos. Останнє оновлення: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Інженер-механік
$190K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Glaukos - це Інженер-механік at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $190,496. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Glaukos складає $190,496.

Інші ресурси

