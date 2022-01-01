Glassdoor Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Glassdoor варіюється від $11,551 загальної компенсації на рік для Продажі на нижньому рівні до $342,705 для Маркетингові операції на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Glassdoor. Останнє оновлення: 9/1/2025

$160K

Інженер-програміст
Associate Software Engineer $151K
Software Engineer $176K
Senior Software Engineer $224K
Lead Software Engineer $260K

Full-Stack програмний інженер

Продукт-менеджер
Median $192K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Manager $333K
Senior Manager $311K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Дата-сайентист
Median $190K
Продукт-дизайнер
Median $153K
UX-дослідник
Median $254K
Менеджер бізнес-операцій
$205K
Успіх клієнтів
$122K
Аналітик даних
$129K
Менеджер з науки про дані
$250K
Маркетингові операції
$343K
Програмний менеджер
$279K
Проєктний менеджер
$110K
Продажі
$11.6K
Технічний програмний менеджер
$139K
Поширені запитання

Glassdoor最高薪職位是Маркетингові операції at the Common Range Average level，年度總薪酬為$342,705。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Glassdoor年度總薪酬中位數為$192,000。

