Givebutter
Givebutter Зарплати

Медіанна зарплата Givebutter становить $120,600 для Успіх клієнтів . Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Givebutter. Останнє оновлення: 11/22/2025

Успіх клієнтів
$121K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Givebutter - це Успіх клієнтів at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $120,600. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Givebutter складає $120,600.

