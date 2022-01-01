Каталог компаній
Gilead Sciences
Gilead Sciences Зарплати

Зарплата Gilead Sciences варіюється від $89,550 загальної компенсації на рік для Венчурний капіталіст на нижньому рівні до $349,238 для Корпоративний розвиток на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Gilead Sciences. Останнє оновлення: 9/1/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $140K
Дата-сайентист
Median $223K
Фінансовий аналітик
Median $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Програмний менеджер
Median $212K
Проєктний менеджер
Median $178K
Бізнес-аналітик
Median $263K
IT-спеціаліст
Median $220K
Продукт-менеджер
Median $170K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $295K
Біомедичний інженер
$151K
Корпоративний розвиток
$349K
Менеджер з науки про дані
$208K
Юридичний відділ
$291K
Менеджмент-консультант
$156K
Маркетингові операції
$141K
Продукт-дизайнер
$203K
Менеджер з продуктового дизайну
$182K
Аналітик з кібербезпеки
$182K
Архітектор рішень
$254K

Архітектор даних

Технічний програмний менеджер
$244K
Венчурний капіталіст
$89.6K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Gilead Sciences RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Gilead Sciences - це Корпоративний розвиток at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $349,238. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Gilead Sciences складає $208,035.

