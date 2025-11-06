Каталог компаній
Gigamon
Gigamon Інженер-програміст Зарплати в Chennai Metropolitan Area

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Chennai Metropolitan Area у Gigamon становить ₹2.63M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Gigamon. Останнє оновлення: 11/6/2025

Медіанний пакет
company icon
Gigamon
Software Engineer
Chennai, TN, India
Загалом за рік
₹2.63M
Рівень
hidden
Базова зарплата
₹2.36M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹266K
Років у компанії
2-4 Роки
Років досвіду
5-10 Роки
Які кар'єрні рівні в Gigamon?
Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії
Зарплати стажерів

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Gigamon in Chennai Metropolitan Area складає річну загальну компенсацію ₹4,858,576. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Gigamon для позиції Інженер-програміст in Chennai Metropolitan Area складає ₹1,458,096.

