Компенсація Інженер-програміст in Poland у GFT Group варіюється від PLN 129K за year для Software Engineer до PLN 174K за year для Senior Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Poland становить PLN 160K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації GFT Group. Останнє оновлення: 11/5/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус Junior Software Engineer ( Початковий рівень ) PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- Software Engineer PLN 129K PLN 129K PLN 0 PLN 0 Senior Software Engineer PLN 174K PLN 174K PLN 0 PLN 0 Lead Software Engineer PLN -- PLN -- PLN -- PLN --

Останні подання зарплат

