Компенсація Інженер-програміст in Italy у GFT Group варіюється від €26K за year для Junior Software Engineer до €29.7K за year для Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Italy становить €27.1K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації GFT Group. Останнє оновлення: 11/5/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Junior Software Engineer
€26K
€25K
€0
€971.7
Software Engineer
€29.7K
€28.8K
€0
€846.3
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
