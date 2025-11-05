Каталог компаній
GFT Group
GFT Group Інженер-програміст Зарплати в Italy

Компенсація Інженер-програміст in Italy у GFT Group варіюється від €26K за year для Junior Software Engineer до €29.7K за year для Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Italy становить €27.1K.

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Junior Software Engineer
(Початковий рівень)
€26K
€25K
€0
€971.7
Software Engineer
€29.7K
€28.8K
€0
€846.3
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Backend-інженер програмного забезпечення

Salesforce-розробник

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в GFT Group in Italy складає річну загальну компенсацію €31,990. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в GFT Group для позиції Інженер-програміст in Italy складає €25,987.

