Компенсація Інженер-програміст in Greater Sao Paulo у GFT Group варіюється від R$103K за year для Software Engineer до R$170K за year для Senior Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Sao Paulo становить R$143K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації GFT Group. Останнє оновлення: 11/5/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Junior Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$168K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
Зарплати не знайдено
