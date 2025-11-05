Каталог компаній
GFT Group
GFT Group Інженер-програміст Зарплати в Greater Sao Paulo

Компенсація Інженер-програміст in Greater Sao Paulo у GFT Group варіюється від R$103K за year для Software Engineer до R$170K за year для Senior Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Sao Paulo становить R$143K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації GFT Group. Останнє оновлення: 11/5/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Junior Software Engineer
(Початковий рівень)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$168K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Які кар'єрні рівні в GFT Group?

Включені посади

Backend-інженер програмного забезпечення

Salesforce-розробник

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в GFT Group in Greater Sao Paulo складає річну загальну компенсацію R$192,934. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в GFT Group для позиції Інженер-програміст in Greater Sao Paulo складає R$139,918.

