Каталог компаній
GEP Worldwide
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Консультант з управління

  • Всі зарплати Консультант з управління

  • India

GEP Worldwide Консультант з управління Зарплати в India

Медіанний пакет компенсації Консультант з управління in India у GEP Worldwide становить ₹1.34M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації GEP Worldwide. Останнє оновлення: 11/5/2025

Медіанний пакет
company icon
GEP Worldwide
Management Consultant
Mumbai, MH, India
Загалом за рік
₹1.34M
Рівень
L2
Базова зарплата
₹1.18M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹154K
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
2 Роки
Які кар'єрні рівні в GEP Worldwide?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Консультант з управління пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Консультант з управління в GEP Worldwide in India складає річну загальну компенсацію ₹2,540,295. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в GEP Worldwide для позиції Консультант з управління in India складає ₹1,321,292.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для GEP Worldwide

Схожі компанії

  • Transfix
  • Pilot Freight Services
  • Rocket Software
  • Avenue Code
  • Total Quality Logistics
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси