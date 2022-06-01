Каталог компаній
Genuine Parts
Genuine Parts Зарплати

Зарплата Genuine Parts варіюється від $51,131 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $203,975 для Архітектор рішень на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Genuine Parts. Останнє оновлення: 9/1/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $100K

Full-Stack програмний інженер

Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $185K
Обслуговування клієнтів
$51.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

IT-спеціаліст
$67.8K
Юридичний відділ
$169K
Маркетинг
$154K
Продукт-дизайнер
$80.4K
Рекрутер
$112K
Архітектор рішень
$204K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Genuine Parts - це Архітектор рішень at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $203,975. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Genuine Parts складає $112,200.

