Компенсація Менеджер з розробки програмного забезпечення in United States у Genesys становить $230K за year для L4. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $231K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Genesys. Останнє оновлення: 10/27/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$230K
$190K
$11K
$29K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
