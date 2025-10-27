Каталог компаній
Genesys
Genesys Інженер-програміст Зарплати

Компенсація Інженер-програміст in United States у Genesys варіюється від $92.4K за year для L1 до $181K за year для L5. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $140K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Genesys. Останнє оновлення: 10/27/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
Associate Software Engineer(Початковий рівень)
$92.4K
$90.2K
$0
$2.2K
L2
Software Engineer
$118K
$112K
$0
$6.3K
L3
Senior Software Engineer
$140K
$128K
$2.9K
$8.8K
L4
Lead Software Engineer
$186K
$163K
$0
$23.1K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Які кар'єрні рівні в Genesys?

Включені посади

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Genesys in United States складає річну загальну компенсацію $237,300. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Genesys для позиції Інженер-програміст in United States складає $136,600.

