Genesys Інженер-програміст Зарплати

Компенсація Інженер-програміст in United States у Genesys варіюється від $92.4K за year для L1 до $181K за year для L5. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $140K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Genesys. Останнє оновлення: 10/27/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус L1 Associate Software Engineer ( Початковий рівень ) $92.4K $90.2K $0 $2.2K L2 Software Engineer $118K $112K $0 $6.3K L3 Senior Software Engineer $140K $128K $2.9K $8.8K L4 Lead Software Engineer $186K $163K $0 $23.1K Переглянути 3 Більше рівнів

