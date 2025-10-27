Компенсація Інженер-програміст in United States у Genesys варіюється від $92.4K за year для L1 до $181K за year для L5. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $140K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Genesys. Останнє оновлення: 10/27/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
$92.4K
$90.2K
$0
$2.2K
L2
$118K
$112K
$0
$6.3K
L3
$140K
$128K
$2.9K
$8.8K
L4
$186K
$163K
$0
$23.1K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***