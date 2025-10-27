Каталог компаній
Genesys
Genesys Продукт-менеджер Зарплати

Компенсація Продукт-менеджер in United States у Genesys варіюється від $163K за year для L2 до $292K за year для L7. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $205K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Genesys. Останнє оновлення: 10/27/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
Associate Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Product Manager
$163K
$149K
$0
$13.8K
L3
Senior Product Manager
$218K
$181K
$7.5K
$29K
L4
Staff Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Які кар'єрні рівні в Genesys?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продукт-менеджер в Genesys in United States складає річну загальну компенсацію $291,750. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Genesys для позиції Продукт-менеджер in United States складає $174,000.

