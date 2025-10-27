Каталог компаній
Компенсація Продукт-дизайнер in Ireland у Genesys варіюється від €46.3K за year для L1 до €56.2K за year для L2. Медіанний yearний пакет компенсації in Ireland становить €47.7K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Genesys. Останнє оновлення: 10/27/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
Associate Product Designer
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
Product Designer
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
Senior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Lead Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Які кар'єрні рівні в Genesys?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продукт-дизайнер в Genesys in Ireland складає річну загальну компенсацію €120,596. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Genesys для позиції Продукт-дизайнер in Ireland складає €52,350.

