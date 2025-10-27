Genesys Продукт-дизайнер Зарплати

Компенсація Продукт-дизайнер in Ireland у Genesys варіюється від €46.3K за year для L1 до €56.2K за year для L2. Медіанний yearний пакет компенсації in Ireland становить €47.7K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Genesys. Останнє оновлення: 10/27/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус L1 Associate Product Designer €46.3K €43.7K €0 €2.6K L2 Product Designer €56.2K €51.6K €0 €4.6K L3 Senior Product Designer € -- € -- € -- € -- L4 Lead Product Designer € -- € -- € -- € -- Переглянути 1 Більше рівнів

Останні подання зарплат

