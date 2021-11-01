Каталог компаній
Gazprom
Gazprom Зарплати

Зарплата Gazprom варіюється від $13,028 загальної компенсації на рік для Успіх клієнтів на нижньому рівні до $86,918 для Інженер систем управління на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Gazprom. Останнє оновлення: 10/21/2025

Інженер-програміст
Median $30.4K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

DevOps-інженер

Дата-сайентист
Median $23.9K
Аналітик даних
Median $37.5K

Продукт-дизайнер
Median $27.8K
Продукт-менеджер
Median $37K
Проєктний менеджер
Median $31.5K
Cybersecurity Analyst
Median $24.6K
Бізнес-аналітик
$49.5K
Інженер систем управління
$86.9K
Копірайтер
$19.2K
Успіх клієнтів
$13K
Фінансовий аналітик
Median $60K
Інженер-геолог
$37.1K
Графічний дизайнер
$37.6K
Information Technologist (IT)
$48.2K
Інвестиційний банкір
$61.2K
Менеджмент-консультант
$20.9K
Маркетинг
$50.5K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$60.4K
Архітектор рішень
$63.1K
Найвищеоплачувана позиція в Gazprom - це Інженер систем управління at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $86,918. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Gazprom складає $37,254.

