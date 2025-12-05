Компенсація Інженер-програміст in United States у Garmin варіюється від $91.9K за year для Software Engineer I до $209K за year для Staff Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $95.3K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Garmin. Останнє оновлення: 12/5/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer I
$91.9K
$89.7K
$257
$1.9K
Software Engineer II
$101K
$101K
$0
$25
Senior Software Engineer
$134K
$128K
$6.3K
$25
Technical Lead Software Engineer
$154K
$147K
$6.9K
$0
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
