Garmin
Garmin Промисловий дизайнер Зарплати

Середня загальна компенсація Промисловий дизайнер in Taiwan у Garmin варіюється від NT$1.87M до NT$2.62M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Garmin. Останнє оновлення: 12/5/2025

Середня загальна компенсація

$66.2K - $77K
Taiwan
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$61.2K$66.2K$77K$85.7K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Garmin?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Промисловий дизайнер в Garmin in Taiwan складає річну загальну компенсацію NT$2,623,350. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Garmin для позиції Промисловий дизайнер in Taiwan складає NT$1,873,822.

