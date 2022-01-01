Довідник компаній
Garmin
Garmin Зарплати

Діапазон зарплат Garmin коливається від $3,575 у загальній компенсації на рік для Людські ресурси на нижньому кінці до $258,700 для Науковець даних на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Garmin. Останнє оновлення: 8/12/2025

$160K

Інженер-програміст
Software Engineer I $86.1K
Software Engineer II $101K
Senior Software Engineer $135K
Technical Lead Software Engineer $152K

Бекенд-інженер

Повнофункціональний інженер-програміст

Інженер виробничого програмного забезпечення

Інженер мережевих технологій

Системний інженер

Інженер з апаратного забезпечення
Median $113K

Інженер вбудованого апаратного забезпечення

Інженер-механік
Median $55.6K

Дизайнер продукту
Median $86K
Менеджер проекту
Median $110K
Бізнес-аналітик
Median $91K
Розвиток бізнесу
$65.7K
Головний співробітник
$201K
Обслуговування клієнтів
$91.3K
Менеджер з науки даних
$166K
Науковець даних
$259K
Інженер-електрик
$64.8K
Фінансовий аналітик
$56.7K
Людські ресурси
$3.6K
Промисловий дизайнер
$71.6K
Інформаційний технолог (ІТ)
$69.1K
Менеджер продукту
$96.5K
Аналітик кібербезпеки
$75.4K
Технічний менеджер програми
$127K
Технічний письменник
$56.7K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Garmin, є Науковець даних at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $258,700. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Garmin, становить $91,000.

