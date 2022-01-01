Каталог компаній
GameStop
GameStop Зарплати

Зарплата GameStop варіюється від $35,183 загальної компенсації на рік для Продажі на нижньому рівні до $165,825 для Аналітик даних на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників GameStop. Останнє оновлення: 8/27/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $135K
Бізнес-аналітик
$149K
Аналітик даних
$166K

Дата-сайентист
$161K
Маркетингові операції
$48.5K
Інженер-механік
$119K
Продукт-менеджер
$133K
Програмний менеджер
$154K
Продажі
$35.2K
Графік Вестингу

5%

РІК 1

15%

РІК 2

40%

РІК 3

40%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У GameStop RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 5% передається у 1st-РІК (5.00% щорічно)

  • 15% передається у 2nd-РІК (15.00% щорічно)

  • 40% передається у 3rd-РІК (20.00% раз на півроку)

  • 40% передається у 4th-РІК (20.00% раз на півроку)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в GameStop - це Аналітик даних at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $165,825. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в GameStop складає $135,000.

