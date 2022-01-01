GameStop Зарплати

Зарплата GameStop варіюється від $35,183 загальної компенсації на рік для Продажі на нижньому рівні до $165,825 для Аналітик даних на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників GameStop. Останнє оновлення: 8/27/2025
5%
РІК 1
15%
РІК 2
40%
РІК 3
40%
РІК 4
У GameStop RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
5% передається у 1st-РІК (5.00% щорічно)
15% передається у 2nd-РІК (15.00% щорічно)
40% передається у 3rd-РІК (20.00% раз на півроку)
40% передається у 4th-РІК (20.00% раз на півроку)
