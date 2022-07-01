Каталог компаній
Gagen MacDonald Зарплати

Зарплата Gagen MacDonald варіюється від $34,825 загальної компенсації на рік для Продукт-менеджер на нижньому рівні до $149,250 для Менеджмент-консультант на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Gagen MacDonald. Останнє оновлення: 10/16/2025

Менеджмент-консультант
$149K
Продукт-менеджер
$34.8K
Архітектор рішень
$59.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Gagen MacDonald - це Менеджмент-консультант at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $149,250. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Gagen MacDonald складає $59,700.

