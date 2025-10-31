Каталог компаній
Funding Circle
Медіанний пакет компенсації Менеджер інженерів-програмістів in United Kingdom у Funding Circle становить £122K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Funding Circle. Останнє оновлення: 10/31/2025

Медіанний пакет
company icon
Funding Circle
Software Engineering Manager
London, EN, United Kingdom
Загалом за рік
£122K
Рівень
L4
Базова зарплата
£107K
Stock (/yr)
£0
Бонус
£14.4K
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
25 Роки
Які кар'єрні рівні в Funding Circle?
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер інженерів-програмістів в Funding Circle in United Kingdom складає річну загальну компенсацію £150,958. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Funding Circle для позиції Менеджер інженерів-програмістів in United Kingdom складає £121,687.

