Каталог компаній
FullStory
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Full-Stack інженер програмного забезпечення

  • Atlanta Area

FullStory Full-Stack інженер програмного забезпечення Зарплати в Atlanta Area

Компенсація Full-Stack інженер програмного забезпечення in Atlanta Area у FullStory варіюється від $171K за year для Level 20 до $228K за year для Level 40. Медіанний yearний пакет компенсації in Atlanta Area становить $199K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації FullStory. Останнє оновлення: 11/12/2025

Середня Рівень
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
Level 20
(Початковий рівень)
$171K
$167K
$0
$3.8K
Level 30
$227K
$191K
$27K
$9.1K
Level 40
$228K
$219K
$8.5K
$0
Level 50
$ --
$ --
$ --
$ --
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У FullStory Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Full-Stack інженер програмного забезпечення в FullStory in Atlanta Area складає річну загальну компенсацію $276,200. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в FullStory для позиції Full-Stack інженер програмного забезпечення in Atlanta Area складає $172,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для FullStory

Схожі компанії

  • Optimizely
  • Checkr
  • Ab Initio Software
  • Axoni
  • Snapdocs
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси