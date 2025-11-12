Компенсація Full-Stack інженер програмного забезпечення in United States у FullStory варіюється від $162K за year для Level 20 до $228K за year для Level 40. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $200K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації FullStory. Останнє оновлення: 11/12/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
Level 20
$162K
$159K
$0
$3K
Level 30
$222K
$193K
$21.6K
$7.2K
Level 40
$228K
$219K
$8.5K
$0
Level 50
$ --
$ --
$ --
$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У FullStory Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)