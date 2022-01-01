Fulgent Genetics Зарплати

Зарплата Fulgent Genetics варіюється від $69,650 загальної компенсації на рік для Продажі на нижньому рівні до $100,500 для Біомедичний інженер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Fulgent Genetics . Останнє оновлення: 11/21/2025