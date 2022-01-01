Fujitsu Зарплати

Зарплата Fujitsu варіюється від $14,141 загальної компенсації на рік для Продакт-дизайнер на нижньому рівні до $211,050 для Продажі на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Fujitsu . Останнє оновлення: 11/21/2025