Каталог компаній
Fujitsu
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Fujitsu Зарплати

Зарплата Fujitsu варіюється від $14,141 загальної компенсації на рік для Продакт-дизайнер на нижньому рівні до $211,050 для Продажі на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Fujitsu. Останнє оновлення: 11/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Інженер-програміст
Median $129K

Інженер мереж

Продакт-менеджер
Median $175K
Менеджер бізнес-операцій
$41.4K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 63
101 63
Бізнес-аналітик
$20.6K
Розвиток бізнесу
$168K
Обслуговування клієнтів
$15.6K
Дейта-аналітик
$74.2K
Менеджер з дейта-сайенс
$125K
Дейта-сайентист
$58.8K
Менеджер об'єктів
$40.6K
Фінансовий аналітик
$68.5K
Апаратний інженер
$145K
Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ)
$62.4K
Консультант з управління
$55K
Маркетинг
$67.6K
Продакт-дизайнер
$14.1K
Програм-менеджер
$67.1K
Проєкт-менеджер
$48.6K
Продажі
$211K
Підтримка продажів
$47.6K
Аналітик кібербезпеки
$17.5K
Архітектор рішень
$26.4K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Fujitsu - це Продажі at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $211,050. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Fujitsu складає $60,617.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Fujitsu

Схожі компанії

  • Cognizant
  • Wipro
  • CSG
  • NTT DATA
  • Perficient
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fujitsu/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.