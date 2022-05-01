Каталог компаній
FTX
FTX Зарплати

Медіанна зарплата FTX становить $16,566 для Дейта-аналітик . Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників FTX. Останнє оновлення: 11/21/2025

Дейта-аналітик
$16.6K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в FTX - це Дейта-аналітик at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $16,566. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в FTX складає $16,566.

Інші ресурси

