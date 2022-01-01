FTI Consulting Зарплати

Довідник компаній
Діапазон зарплат FTI Consulting коливається від $87,435 у загальній компенсації на рік для Бухгалтер на нижньому кінці до $362,500 для Консультант з менеджменту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників FTI Consulting. Останнє оновлення: 8/15/2025

$160K

Консультант з менеджменту
L1 $96.3K
L2 $135K
L3 $190K
L4 $231K
L5 $363K
Бухгалтер
$87.4K
Бізнес-аналітик
$189K

Аналітик даних
$101K
Людські ресурси
$90.5K
Маркетинг
$153K
Інженер-програміст
$96K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в FTI Consulting, є Консультант з менеджменту at the L5 level з річною загальною компенсацією $362,500. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в FTI Consulting, становить $135,188.

