Fresha Зарплати

Зарплата Fresha варіюється від $64,118 загальної компенсації на рік для Маркетинг на нижньому рівні до $236,500 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Fresha. Останнє оновлення: 10/18/2025

Інженер-програміст
Median $127K
Маркетинг
$64.1K
Продукт-менеджер
$236K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Рекрутер
$92.8K
Продажі
$103K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Fresha - це Продукт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $236,500. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Fresha складає $102,900.

