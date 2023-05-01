FreeWire Technologies Зарплати

Каталог компаній
Зарплата FreeWire Technologies варіюється від $77,610 загальної компенсації на рік для Управління персоналом на нижньому рівні до $181,090 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників FreeWire Technologies. Останнє оновлення: 10/18/2025

Інженер-програміст
Median $180K
Управління персоналом
$77.6K
Інженер-механік
$133K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Продукт-менеджер
$181K
Найвищеоплачувана позиція в FreeWire Technologies - це Продукт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $181,090. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в FreeWire Technologies складає $156,330.

Інші ресурси