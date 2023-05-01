FreeWire Technologies Зарплати

Зарплата FreeWire Technologies варіюється від $77,610 загальної компенсації на рік для Управління персоналом на нижньому рівні до $181,090 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників FreeWire Technologies . Останнє оновлення: 10/18/2025