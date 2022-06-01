Каталог компаній
Freeman
Freeman Зарплати

Зарплата Freeman варіюється від $74,772 загальної компенсації на рік для Продажі на нижньому рівні до $127,360 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Freeman. Останнє оновлення: 10/18/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Обслуговування клієнтів
$114K
Information Technologist (IT)
$111K
Продукт-дизайнер
$85.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Продажі
$74.8K
Інженер-програміст
$127K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Freeman - це Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $127,360. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Freeman складає $110,550.

Інші ресурси