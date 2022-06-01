Каталог компаній
FreeAgent CRM
FreeAgent CRM Зарплати

Зарплата FreeAgent CRM варіюється від $46,384 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $58,800 для Продажі на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників FreeAgent CRM. Останнє оновлення: 11/24/2025

Продажі
$58.8K
Інженер-програміст
$46.4K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в FreeAgent CRM - це Продажі at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $58,800. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в FreeAgent CRM складає $52,592.

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/freeagent-crm/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.