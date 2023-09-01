Каталог компаній
Framer
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Framer Зарплати

Зарплата Framer варіюється від $141,344 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $152,335 для Розвиток бізнесу на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Framer. Останнє оновлення: 11/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Інженер-програміст
Median $141K
Розвиток бізнесу
$152K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Framer - це Розвиток бізнесу at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $152,335. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Framer складає $146,839.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Framer

Схожі компанії

  • Coinbase
  • Uber
  • Roblox
  • PayPal
  • Spotify
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/framer/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.