FPL Зарплати

Зарплата FPL варіюється від $64,675 загальної компенсації на рік для Дата-сайентист на нижньому рівні до $160,800 для Проєктний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників FPL. Останнє оновлення: 9/4/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $67.6K

Full-Stack програмний інженер

Бізнес-аналітик
$111K
Інженер систем управління
$70.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
Дата-сайентист
$64.7K
IT-спеціаліст
$103K
Проєктний менеджер
$161K
Поширені запитання

The highest paying role reported at FPL is Проєктний менеджер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $160,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at FPL is $86,915.

