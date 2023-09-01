FPL Зарплати

Зарплата FPL варіюється від $64,675 загальної компенсації на рік для Дата-сайентист на нижньому рівні до $160,800 для Проєктний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників FPL . Останнє оновлення: 9/4/2025