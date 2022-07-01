Каталог компаній
Foxtrot
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Foxtrot Зарплати

Зарплата Foxtrot варіюється від $125,000 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $201,000 для Бізнес-операції на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Foxtrot. Останнє оновлення: 9/4/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Інженер-програміст
Median $125K
Бізнес-операції
$201K
Продукт-менеджер
$143K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

The highest paying role reported at Foxtrot is Бізнес-операції at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $201,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Foxtrot is $142,710.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Foxtrot

Схожі компанії

  • Facebook
  • Snap
  • Intuit
  • SoFi
  • Coinbase
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси